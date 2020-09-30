На Киевщине фитнес-тренер избил возлюбленную битой

На Киевщине мужчина избил свою возлюбленную бейсбольной битой из-за того, что она от него ушла. Сломал ей челюсть, нос и руки. Сейчас женщина в больнице, а нападающий в следственном изоляторе.

Мужчину увидели соседи — он сажал окровавленную женщину и куда-то повез. Свидетели вызвали полицию к месту.

Залитый кровью газон и разбитые очки, не оставила сомнений, что женщину избили именно здесь. Хозяина приперли к стенке и он же признался, что избил возлюбленную.

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Очнувшись, пострадавшая Ольга рассказала полицейским о пережитом аде. С Алексеем женщина познакомилась в соцсети. Регулярно приезжала к кавалеру в гости из Донецкой области и брала с собой 4-летнего сына.

Когда женщина решилась уйти от него, Алексей схватился за биту.

Подозрение в причастности к двум самоубийств

Суд уже отправил тирана в СИЗО. Но выяснилось, что Ольга — не первая его жертва.

— Он меня когда бил на пустыре — требовал переписать на него мой автомобиль, который он сжег через месяц. От него нельзя уйти. Как сказал один его друг — пойти можно только в окно или надо откупиться, — рассказала Ася Забродская, одна из жертв подозреваемого.

Две женщины, с которыми встречался задержанный, по версии следователей, совершили самоубийство. Но родители погибших уверены, их дочерей убили и к этому причастен именно Алексей.

— Она дала ему отпор, послала. Он, как все девушки рассказывают: он начинает издеваться, требовать откупные. Это стандарт: $10 тыс. или автомобиль. Те кто дают ему это — остаются живыми. Те кто не дают — выпадают из окна, — убежден отец одной из погибших Александр Бородыня.

Судя по фотографиях в соцсетях, Алексей меняет любовниц, как перчатки. Бывший врач-дерматовенеролог, в последнее время торговал спортивной фармакологией и предоставил услуги фитнес-тренера. Но под образом романтика притаился настоящий агрессор — говорят полицейские.

— Всех женщин, которых он встречал на пути, он их морально и физически насиловал, просто издеваются над ними. И ничего больше не делал, — заявил Андрей Небритов, руководитель полиции Киевщины.

Правоохранители обещают вернуться к расследованию двух загадочных самоубийств. И не исключают, что это не все жертвы фитнес-тренера.

Поэтому просят других пострадавших не молчать и обращаться в полицию, чтобы тиран ответил.

Убийство беременной женщины

В Харьковской области произошло жестокое убийство беременной женщины на глазах ее матери, которая прикована к инвалидной коляске. Зять хладнокровно забил до смерти ее 38-летнюю дочь.

В сельсовете рассказали, что мужчина любил заглянуть в рюмку, постоянно бил не только жену, но и немощную тещу.