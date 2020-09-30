На территории комплекса отдыха в Самборском районе Львовской области нашли тела 36-летней женщины ее дочерей 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.
Оперативники и эксперты, которые прибыли на место трагедии, предварительно установили, что 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, выстрелила из охотничьего ружья в своих дочек.
Дети скончались на месте от полученных ранений. А мать потом совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же оружия.
Ружье отдали на экспертное исследование.
На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки та двох її малолітніх доньок
Тіла 36-річної мешканки одного…
Опубликовано Поліція Львівської області Вторник, 29 сентября 2020 г.
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Местная полиция открыла два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой самоубийство и п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 — Умышленное убийство.
Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств трагедии.
В июне во Львове во время бытовой ссоры отец выстрелил в сына, а потом себе в голову.
Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет Форт.
Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.