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Факты / Происшествия

На Львовщине женщина застрелила из ружья двух дочерей и покончила с собой

На территории комплекса отдыха в Самборском районе Львовской области нашли тела 36-летней женщины ее дочерей 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.

Оперативники и эксперты, которые прибыли на место трагедии, предварительно установили, что 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, выстрелила из охотничьего ружья в своих дочек.

Дети скончались на месте от полученных ранений. А мать потом совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же оружия.

Ружье отдали на экспертное исследование.

 

На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки та двох її малолітніх доньок

Тіла 36-річної мешканки одного…

Опубликовано Поліція Львівської області Вторник, 29 сентября 2020 г.

На Львівщині жінка застрелила з рушниці двох доньок

Фото: Нацполіція

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Местная полиция открыла два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой самоубийство и п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 — Умышленное убийство.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств трагедии.

В июне во Львове во время бытовой ссоры отец выстрелил в сына, а потом себе в голову.

Во время конфликта мужчина достал травматический пистолет Форт.

Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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