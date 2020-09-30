Избиение Анастасии Луговой: подозреваемому продлили арест

Соломенский районный суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой в поезде Мариуполь-Киев.
— По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 Соломенский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением Мариуполь-Киев, — отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
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Из-за ряда экспертиз расследования продлили на три месяца.
Нападение в поезде
Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.
Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.
Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.
После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.
Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.
1 августа Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Рудзько, которого подозревают в попытке изнасилования женщины.
Виталий Рудзько является уроженцем Запорожье, ему 45 лет. Он уже имеет три судимости. В 1996 году мужчину арестовали за угон автомобиля, в 1999 — за хулиганство, а в 2008 — за кражу.