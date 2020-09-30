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Факты / Происшествия

Тело лежало возле путей: детали и версии гибели сотрудницы посольства США

Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели сотрудницы американского посольства, рассматривая различные версии, в том числе несчастный случай.

Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут).

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отметил, что несовершеннолетний свидетель показывал на манекене следственно-оперативной группе, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы посольства.

В то же время полиция не исключает и несчастный случай. Тело женщины было в спортивной одежде и в наушниках.

— Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге, — прокомментировал Шевченко.

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Посольство США в Украине отметило, что на данный момент чиновники работают с органами власти для установления обстоятельств смерти.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции.

Гибель сотрудницы посольства

На одной из улиц Киева нашли без сознания сотрудницу посольство США Санвер Никаело.

Женщину без сознания с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась.

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