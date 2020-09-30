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Факты / Происшествия

В Харькове неизвестные закрыли котов в контейнерах и выбросили у футбольного поля

В Харькове возле футбольного поля нашли контейнеры с котами. Сообщение поступило еще во вторник утром.

— Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные, — сообщили в полиции Харьковской области.

  • В Харькове возле футбольного поля нашли контейнер с котами
  • В Харькове возле футбольного поля нашли контейнер с котами
  • В Харькове возле футбольного поля нашли контейнер с котами
  • В Харькове возле футбольного поля нашли контейнер с котами
В Харькове неизвестные закрыли котов в контейнерах и выбросили у футбольного поля / 2 фотографии

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Информацию о происшествии уже зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Котов передано в службу спасения животных.

— Устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц. Если у вас есть какая-то информация, сообщите, пожалуйста, правоохранителям! — призывают в ведомстве.

Убийство собаки в Киеве

В Киеве мужчину приговорили к одному году ограничения свободы за жестокое обращение с животным.

По данным предварительного расследования, в конце октября 2019 года к мужчине в гости пришел его друг с собакой породы такса.

Между товарищами возник конфликт, потому что животное сходило в туалет в комнате. 36-летний киевлянин взял кухонный нож и нанес собаке один удар в брюшную полость, что привело к смерти животного.

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