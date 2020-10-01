Пожары в Луганской области: последние новости

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло девять человек, эвакуировано около тысячи человек. К тушению пожаров привлечено 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники.

— К тушению пожаров, по согласованию со штабом ООС и СЦКК, привлечена авиация, — сообщают в МВД.

Правительство выделит деньги из резервного фонда государственного бюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области.







К тушению пожаров на Луганщине привлекли авиацию: число жертв возросло / 2 фотографии

Оперативная правительственная группа уже вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

— В состав группы также вошли председатель ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузьович, и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, — говорится в сообщении МВД.















К тушению пожаров на Луганщине привлекли авиацию: число жертв возросло / 4 фотографии

Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. га. Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Прокуратурой области возбуждены уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности.

По факту пожаров в Луганской области открыто семь уголовных производств. Из-за пожаров в Луганской области повреждений несколько зданий и сооружений в населенных пунктах, размер убытков еще устанавливается.