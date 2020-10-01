Департамент уголовного розыска Нацполиции разоблачил преступников, которые издевались над бездомными в Киеве.

Злоумышленниками оказались трое мужчин 20, 21 и 42 лет.

Начиная с августа 2020 года, они били, пытали беспризорных и применяли против них слезоточивый газ. Кроме этого, злоумышленники отбирали все имущество и остатки денег. Все издевательства они снимали на видео, которое распространяли через различные мессенджеры.

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Чаще всего преступники представлялись работниками полиции.

Во время обысков полиция обнаружила ряд вещественных доказательств, доказывающих причастность к совершенным преступлениям.

Всех трех мужчин обвиняют в истязании, умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, незаконном проникновении в жилище или другое владение лица с применением насилия, самовольном присвоены властных полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением общественно опасного деяния, грабежи.

Суд избрал для 20 и 21-летних злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей, а 42-летнему мужчине — ночной домашний арест.

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Задержание блогеров-садистов

В июне в Бердичеве задержали блоггеров, которые прямо в квартире пытали людей и транслировали это в интернете.

В полицию заявила мать одного из пострадавших, когда увидела видео, на котором несколько мужчин, один из которых полностью окрашен зеленкой, издевались над ее сыном Владимиром.

Правоохранители именно во время одной из трансляций задержали злоумышленников.

Источник: Департамент уголовного розыска