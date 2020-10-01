Младшая спряталась под кроватью: детали убийства матерью дочерей на базе отдыха

На карпатской базе отдыха застреленной обнаружили целую семью: женщину и изрешеченных пулями ее двух дочерей. Девочкам было всего лишь пять и девять лет.

Около 22.30 клиенты базы услышали три выстрела из ружья. Когда прибежали в комнату, увидели ужасную картину. На полу лежали две маленькие девочки и их мама. Они были уже неживыми.

Погибли дочь владелицы базы отдыха — 36-летняя Юлия — и двое ее детей. Погибшая самостоятельно расстреляла своих дочерей из охотничьего ружья, а затем убила себя.

Сначала попала в старшую, а затем пошла убивать младшую девочку, которая спряталась под кроватью. Мать ее отодвинула и буквально снесла ребенку голову.

— Женщина, жившая в данном помещении, совершила выстрелы в своих несовершеннолетних детей, умерших от данного ранения. После этого она покончила с собой, выстрелив из этого же оружия себе в голову, — рассказал руководитель Старосамборского отдела полиции Львовщины Сергей Захарчик.

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Расследование трагедии

Местная полиция открыла два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК — умышленное убийство с пометкой самоубийство и п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство.

Говорят, что женщина, которая убила своих детей, была пациенткой психиатра. Потому что страдала манией преследования.

Но мотив жестокой расправы над дочерьми правоохранители еще выясняют. Также следователи должны установить, откуда у женщины взялось охотничье ружье.