Минирование газового щита в Полтаве — первые подробности

В Полтаве неизвестные заминировали распределительный газовый щит.

На заборе станции по улице Шевченко 74-а подвесили граната.

Вероятную взрывчатку обнаружили работники газовой службы 2 октября около 12.50.

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Гранату прицепили к забору — в Полтаве заминировали распределительный газовый щит / 2 фотографии

На месте обнаружения возможного боеприпаса работают следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы полиции Полтавщины и кинологи.

Задержали с гранатой

У Офиса президента на улице Банковой в Киеве задержали мужчину с гранатой.

54-летний киевлянин нес боеприпас в сумке. Мужчина показался полиции подозрительным, поэтому она провела поверхностную проверку.

Источник: полиция Полтавской области

Фото: полиция Полтавской области