Минирование газового щита в Полтаве — первые подробности

В Полтаве неизвестные заминировали распределительный газовый щит.
На заборе станции по улице Шевченко 74-а подвесили граната.
Вероятную взрывчатку обнаружили работники газовой службы 2 октября около 12.50.
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Гранату прицепили к забору — в Полтаве заминировали распределительный газовый щит / 2 фотографии
На месте обнаружения возможного боеприпаса работают следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы полиции Полтавщины и кинологи.
Задержали с гранатой
У Офиса президента на улице Банковой в Киеве задержали мужчину с гранатой.
54-летний киевлянин нес боеприпас в сумке. Мужчина показался полиции подозрительным, поэтому она провела поверхностную проверку.
Источник: полиция Полтавской области