Пожар в Луганской области унес жизни 8 человек, огонь повредил 20 тыс. га земли

По состоянию на 2 октября пожары в Луганской области унесли жизни восьми человек, травмы получили 18 украинцев, среди них — трое бойцов ГСЧС.
Еще четыре гражданина до сих пор считаются пропавшими без вести.
Огонь прошел прощу в 20 тыс. гектаров.
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Спасатели продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия. С начала пожара они совершили 183 сброса воды из воздуха — всего 646 тонн.
Пожары в Луганской области
В конце сентября в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары.
Распространению огня способствует погода — сильный порывистый ветер.
Украинские спасатели пытаются справиться со стихией.
В то же время украинские военные зафиксировали факт поджога оккупантами сухостоя в регионе. На видео заметно, как боевик поджигает сухую траву неподалеку позиций ВСУ. Подробнее о причинах и последствиях пожара в Луганской области читайте на Фактах ICTV.