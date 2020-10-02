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Факты / Происшествия

Пожар в Луганской области унес жизни 8 человек, огонь повредил 20 тыс. га земли

По состоянию на 2 октября пожары в Луганской области унесли жизни восьми человек, травмы получили 18 украинцев, среди них — трое бойцов ГСЧС.

Еще четыре гражданина до сих пор считаются пропавшими без вести.

Огонь прошел прощу в 20 тыс. гектаров.

Читайте: Пожары в Луганской области: что известно, причины и поможет ли погода

Спасатели продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия. С начала пожара они совершили 183 сброса воды из воздуха — всего 646 тонн.

Пожары в Луганской области

В конце сентября в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары.

Распространению огня способствует погода — сильный порывистый ветер.

Украинские спасатели пытаются справиться со стихией.

В то же время украинские военные зафиксировали факт поджога оккупантами сухостоя в регионе. На видео заметно, как боевик поджигает сухую траву неподалеку позиций ВСУ. Подробнее о причинах и последствиях пожара в Луганской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

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