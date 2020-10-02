В Киеве женщина 13 раз “минировала” академию из-за конфликта с дочкой

В Киеве 56-летняя женщина меньше, чем за полгода 13 раз сообщила о фейковых минированиях в столице.

Своей целью “минерка” избрала Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Именно сюда в период с июля 2019 года по июнь 2020 года 13 раз выезжали правоохранители, чтобы проверить сигнал о минировании.

Оказалось, что женщина своими действиями пыталась добиться увольнения из академии своей дочери, с которой у нее был конфликт.

Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина является ограниченно вменяемой.

Согласно обвинительному акту, ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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Кабмин предлагает Раде усилить ответственность для псевдоминеров

В июле Кабинет министров Украины одобрил проект закона, согласно которому предлагает ужесточить наказание за предоставление заведомо ложной информации об угрозе безопасности граждан.

Согласно законопроекту, псевдоминерам, кроме тюрьмы от двух до восьми лет, будет грозить обязательная конфискация имущества.

Только с января по март 2020 года правоохранители открыли 213 уголовных дел против людей, которые сообщали о ложном минировании.

Фото: Киевский метрополитен