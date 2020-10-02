В Луцке разоблачили врача-акушера, который продавал наркотики и занимался сутенерством.

Днем он работал в роддоме, а ночью сбывал амфетамин и подыскивал клиентов для жриц любви.

За свои услуги врач брал процент от стоимости интимных услуг. Полиции мужчину сдали женщины, которым он искал клиентов.

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В связи с этими незаконными действиями мужчина оказался на скамье подсудимых. Но он заключил соглашение с прокуратурой.

Врач признал свою вину, из-за чего вместо пяти лет лишения свободы получил отсрочку — испытательный срок, в течение которого он не должен совершить новых преступлений.

Разоблачение сутенеров

В феврале в Ивано-Франковске разоблачили четырех сутенеров, сред них три женщины и мужчина.

В течение нескольких месяцев они привлекали к занятию проституцией женщин из Хмельницкой, Запорожской и Черкасской областей.

За организацию свиданий они получали 2 тыс. грн.