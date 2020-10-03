Полиция установила, что звонок от неизвестного о якобы минировании всех электростанций Украины поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы.
Звонил в полицию и требовал $1 млрд 46-летний житель Васильевки, который сейчас находится в учреждении.
У мужчины изъяли две сим-карты и мобильный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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“Минирование” электростанций
2 октября в 13.45 в полицию в Запорожье позвонил неизвестный и сообщил, что заминированы все электростанции на территории Украины, и требовал передать ему $ 1 млрд по указанному им адресу.
Эксперты-взрывотехники, кинологи и оперативники сразу прибыли в Днепровской гидроэлектростанции.
На территории ГЭС не нашли взрывоопасных веществ и устройств.