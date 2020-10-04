В Хмельницкой области нашли повешенным отца и годовалого сына

В селе Мартыновка Староконстантиновского района Хмельницкой области обнаружили тела 32-летнего мужчины и его годовалого сына.
Отца с сыном повешенными обнаружила мать в гараже на территории домохозяйства.
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По предварительным данным полиции, мужчина повесил своего сына и затем покончил с собой.
Мотивы такого поступка пока выясняют правоохранители.
Самоубийство в Запорожье
Месяц назад в сквере в Запорожье нашли обгоревшее тело молодой девушки.
Она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Перед трагедией девушка в соцсетях делилась депрессивными мыслями, а все последние фото были с пожарами или огнем.
Источник: Цензор.нет