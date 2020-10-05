В Соломенском районе Киева администратора продуктового магазина убил грабитель.

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в убийстве.

Читайте: 20 тыс. грн, телефон и торт: в Запорожье сосед убил женщину ради наживы

Мужчина хотел ограбить магазин. Он замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администратора заведения отдать выручку.

— Когда 35-летняя женщина его узнала, он решил скрыть совершенное преступление и начал наносить удары. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, — рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.







15 ударов ножом: администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора / 2 фотографии

Убийство фармацевта в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.

От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.

Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.