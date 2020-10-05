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Факты / Происшествия

15 ударов ножом: администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора

В Соломенском районе Киева администратора продуктового магазина убил грабитель.

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в убийстве.

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Мужчина хотел ограбить магазин. Он замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администратора заведения отдать выручку.

— Когда 35-летняя женщина его узнала, он решил скрыть совершенное преступление и начал наносить удары. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, — рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.

  • Администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора
  • Администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора
  • Администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора
  • Администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора
15 ударов ножом: администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора / 2 фотографии

Убийство фармацевта в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.

От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.

Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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