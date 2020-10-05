Администратора магазина в Киеве убили, потому что она узнала вора

В Соломенском районе Киева администратора продуктового магазина убил грабитель.
Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого в убийстве.
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Мужчина хотел ограбить магазин. Он замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администратора заведения отдать выручку.
— Когда 35-летняя женщина его узнала, он решил скрыть совершенное преступление и начал наносить удары. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, — рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.
Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.
Убийство фармацевта в Одессе
В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.
От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.
Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.
Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.