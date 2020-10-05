Появились подробности страшной аварии в Броварах, где полицейский сбил зебре двух женщин 4 октября.

43-летняя женщина с 22-летней дочерью вернулись из Киева. Вышли на остановке и направились домой через дорогу. У них на скорости влетел местной полицейский Михаил Лудченко на Volkswagen.

Когда к тротуару оставалось каких-то три шага, в них на полном ходу влетела машина. От удара девушку отбросило на газон, ее же мать пролетела вперед и Volkswagen переехал ее еще раз.

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Водитель попытался скрыться, но за ним погнались несколько мотоциклистов, которые видели аварию. Лудченко снес дерево и остановился.

Когда беглец с трудом вылез из авто, разъяренные горожане готовы были разорвать его на куски. От самосуда мужчину спасла полиция.

— Под машиной лежала женщина, она неподвижна уже была. Вот там лежала девочка, она кричала Мама! Она хотела встать, опиралась на ноги и снова падала, — рассказала свидетельница Светлана.

Надежда погибла на месте. А разбитые кости ее дочери медики собирали буквально по частям.

— Марина была все время в сознании, она даже сама легла в скорую помощь. Уже здесь выяснилось, что у нее перелом таза. Ей временно сделали операцию, чтобы кости не расходились, — рассказала тетя искалеченной девушки Любовь Чамара.

Врачи говорят, что одной операцией не обойтись. А потом — месяцы реабилитации. Неравнодушные собирают для искалеченной девушки деньги. А вот от водителя-убийцы и его семьи не только помощи, а хотя бы извинений родные не услышали.

Кого подозревают

Михаил Лудченко не только погоны носит, он еще и сын местной чиновницы. Некоторое время мужчина работал в местном райотделе, потом перевелся в столицу и на момент аварии был участковым офицером в Деснянском районе Киева.

Больше всего родственники погибшей женщины и пострадавшей девушки боятся, что мажор в форме останется безнаказанным.

— Предварительно установлено, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянения, он отказался. Следователи ГБР задержали полицейского, — пояснила Ольга Чиканова из Государственного бюро расследований.

После смертельной аварии Михаила Лудченко срочно уволили из органов. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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