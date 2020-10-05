Под Киевом упал дельтаплан, есть погибшие

5 октября на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан.

В результате падения погибло два человека, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте: “Изобретатели” мотодельтапланом переправляли сигареты в Румынию

На место происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства падения.

Упал дельтаплан

В Житомирской области между поселком Народовичи и селом Яжберень упал дельтаплан, погиб пилот.

Летательный аппарат осуществлял обработку поля с подсолнечником, однако пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал. Мужчина погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства падения.