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Факты / Происшествия

Под Киевом упал дельтаплан, есть погибшие

5 октября на поле вблизи села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан.

В результате падения погибло два человека, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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На место происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства падения.

Упал дельтаплан

В Житомирской области между поселком Народовичи и селом Яжберень упал дельтаплан, погиб пилот.

Летательный аппарат осуществлял обработку поля с подсолнечником, однако пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал. Мужчина погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства падения.

Источник: ГСЧС

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