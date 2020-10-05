На территории Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов пожаров, 3 из которых локализованы.

— В 09.15 4 октября пожар камыша и сухой растительности (очаг № 7) вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района и лесного массива (очаг № 4) вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 7.00 5 октября продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 очага локализованы, — сообщили в ГСЧС.

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Пострадавшие во время пожаров в Луганской области получат компенсации. Об этом накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, за полностью утраченное жилье выплатят 300 тыс. грн. Семьи погибших смогут получить 200 тыс. грн.