В немецком Гамбурге возле синагоги вооруженный саперной лопатой мужчина ранил 26-летнего еврейского студента. Полиция задержала нападавшего.

Студент, который исповедует иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник Суккот.

Пострадавшему удалось после атаки скрыться из поля зрения нападающего, прохожие до прибытия медиков оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.

Нападавшим оказался 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями.

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По данным следствия, мужчина был вооружен складной лопаткой. Сейчас уточняют, откуда он взял форму, напоминающую ту, которую носят военные.

При осмотре нападающего, у него нашли кусок бумаги с нарисованной свастикой.

В полиции уточняют, что постоянным местом проживанием мужчины был Берлин, мотивы его приезда в Гамбург устанавливаются.

Нападение в Мариуполе

В Мариуполе утром 28 июля мужчина с топором совершил нападение на синагогу.

Всех, кто находился внутри здания, смог защитить охранник: именно он обезоружил агрессивного мужчину и прогнал его от синагоги.

Нападение произошло после утренней молитвы.