В немецком Гамбурге возле синагоги вооруженный саперной лопатой мужчина ранил 26-летнего еврейского студента. Полиция задержала нападавшего.
Студент, который исповедует иудаизм, подвергся атаке, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник Суккот.
Пострадавшему удалось после атаки скрыться из поля зрения нападающего, прохожие до прибытия медиков оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.
Нападавшим оказался 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями.
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По данным следствия, мужчина был вооружен складной лопаткой. Сейчас уточняют, откуда он взял форму, напоминающую ту, которую носят военные.
При осмотре нападающего, у него нашли кусок бумаги с нарисованной свастикой.
В полиции уточняют, что постоянным местом проживанием мужчины был Берлин, мотивы его приезда в Гамбург устанавливаются.
Нападение в Мариуполе
В Мариуполе утром 28 июля мужчина с топором совершил нападение на синагогу.
Всех, кто находился внутри здания, смог защитить охранник: именно он обезоружил агрессивного мужчину и прогнал его от синагоги.
Нападение произошло после утренней молитвы.