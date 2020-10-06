В захваченном протестующими здании парламента Кыргызстана в Бешкеке произошел пожар.

В этом здании располагается и парламент, и администрация президента.

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Горели несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах.

Демонстранты заявили, что неизвестные намеренно подожгли один кабинет, а потом огонь перекинулся и на другие помещения.

Протесты в Киргизии

5 октября вспыхнули протесты в Киргизии из-за предварительных результатов парламентских выборов.

Демонстрантам не понравилось, чтобы кресла в парламенте получат две партии — Биримдик, в состав которой входит родной брат действующего президента страны, а также Мекен Кыргызстан, которую якобы финансирует экс-заместитель главы Государственной таможенной службы.

На выборах были представлены 12 партий, представители 11 из них вышли на улицы Бишкека с протестами.

Однако вскоре демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Силовики против активистов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а в ответ от митингующих получили коктейли Молотова и камни.

Ночью демонстранты захватили здание, в котором располагается парламент и администрация президента, а также здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (его судили по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата Садыра Жапарова (его обвиняли в организации митингов), экс-премьер-министра Сапара Исакова (обвиняемого в коррупции).

Алмазбека Атамбаева таки отпустили из СИЗО.

По состоянию на утро 6 октября в результате столкновений пострадали 590 человек — 150 госпитализированы, 13 в реанимации, один человек скончался.

Источник: Sputnik-Кыргызстан