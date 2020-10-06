В Киеве бывший военный поджег своего сына

В Подольском районе Киева отец после ссоры с женой поджег кровать со своим сыном. Ребенок умер.

35-летний отец забрал ребенка в гости, однако отдавать матери отказался. Он закрылся в квартире и не пускал ее внутрь.

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Затем мужчина запустил угарный газа в квартиру и поджег кровать ребенка. Открывать двери по просьбе правоохранителей и спасателей он также отказался.

Оказалось, что мужчина бывший военный. Его уже задержали правоохранители.

Мужчине грозит наказание по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Самоубийство в Хмельницкой области

В селе Мартыновка Староконстантиновского района Хмельницкой области обнаружили тела 32-летнего мужчины и его годовалого сына.

Отца с сыном повешенными обнаружила мать в гараже на территории домохозяйства.