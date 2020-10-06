В Киеве будут судить стоматолога, на приеме у которого умерла женщина

Следователи в Киеве сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина.

В 2018 году врач уколол пациентке инъекцию для обезболивания, но ей стало плохо. Мужчина не предоставил ей необходимой экстренной помощи, в результате чего женщина умерла.

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— Пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги. Вместо введения необходимых медицинских препаратов, врач начал проведение сердечно-легочной реанимации и искусственное дыхание, проведенных с нарушением клинического протокола и стандартов оказания медицинской помощи, — заявила начальник следственного отделения Подольского управления полиции Инна Вашкеба.

Во время действия анестезии у женщины возникла анафилактоидная реакция.

За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

Убийство в аптеке

23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело женщины с признаками насильственной смерти.

Работники уголовного розыска Одесской области оперативно установили личность убийцы.

Источник: полиция Киева