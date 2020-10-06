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Факты / Происшествия

Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве

Обычная семейная ссора в одной из многоэтажек Киева закончилась бесчеловечным убийством 6-летнего ребенка.

Когда-то военный, а теперь безработный мужчина не хотел отдавать мальчика матери, которая пришла забрать ребенка, ведь пара давно не жила вместе.

Женщина до последнего умоляла выпустить сына из закрытой квартиры, а когда скандал набрал обороты — из окон квартиры повалил черный дым.

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Сразу после прибытия спасателей началась эвакуация всех жителей дома: неадектватний мужчина угрожал взорвать весь подъезд.

Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве

Затем мужчина сам открыл дверь: он пытался бежать, но проход заблокировали соседи.

Когда пожарные ликвидировали пламя, было найдено изуродованное тело мальчика.

— Вся квартира была в дыму, но очаг находился там, где была кровать, где был ребенок. К сожалению, спасатели нашли в кровати труп 6-летнего ребенка, — прокомментировала пресс-секретарь госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

Позже правоохранители установят, что перед тем, как поджечь, отец жестоко зарезал своего сына.

Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве

На вопрос журналистов, чувствует ли свою вину, мужчина ответить не смог. А по словам соседей, убийца даже успел похвастаться, что гордится своим зверским поступком.

Также стало известно, что человек долгое время был без работы и злоупотреблял спиртными напитками.

Соседи, которых правоохранители едва успели остановить от попытки самосуда над циничным убийцей, требуют самого жесткого наказания, а с матерью убитого мальчика работают психологи.

Инцидент с жестоким убийством ребенка в Киеве произошел в понедельник, 5 октября.

Следственным отделом Подольского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: Надзвичайні новини

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