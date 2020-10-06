Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве

Обычная семейная ссора в одной из многоэтажек Киева закончилась бесчеловечным убийством 6-летнего ребенка.

Когда-то военный, а теперь безработный мужчина не хотел отдавать мальчика матери, которая пришла забрать ребенка, ведь пара давно не жила вместе.

Женщина до последнего умоляла выпустить сына из закрытой квартиры, а когда скандал набрал обороты — из окон квартиры повалил черный дым.

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Сразу после прибытия спасателей началась эвакуация всех жителей дома: неадектватний мужчина угрожал взорвать весь подъезд.

Затем мужчина сам открыл дверь: он пытался бежать, но проход заблокировали соседи.

Когда пожарные ликвидировали пламя, было найдено изуродованное тело мальчика.

— Вся квартира была в дыму, но очаг находился там, где была кровать, где был ребенок. К сожалению, спасатели нашли в кровати труп 6-летнего ребенка, — прокомментировала пресс-секретарь госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

Позже правоохранители установят, что перед тем, как поджечь, отец жестоко зарезал своего сына.

На вопрос журналистов, чувствует ли свою вину, мужчина ответить не смог. А по словам соседей, убийца даже успел похвастаться, что гордится своим зверским поступком.

Также стало известно, что человек долгое время был без работы и злоупотреблял спиртными напитками.

Соседи, которых правоохранители едва успели остановить от попытки самосуда над циничным убийцей, требуют самого жесткого наказания, а с матерью убитого мальчика работают психологи.

Инцидент с жестоким убийством ребенка в Киеве произошел в понедельник, 5 октября.

Следственным отделом Подольского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.