Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: в организации полетов нашли грубые нарушения

По состоянию на 6 октября удалось полностью восстановить ход полета самолета Ан-26, который 25 сентября упал под Чугуевом. Авиакатастрофа унесла жизни 26 человек.

Специалисты установили техническую причину нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.

— Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя, — сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

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Кроме того, удалось установить содержание переговоров между членами экипажа, между ними и руководством полетов.

— Расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом, — добавил Олег Уруский.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года под Чугуевом произошла авиакатастрофа Ан-26. На борту находились 27 человек — только один выжил.

Расследованием авиакатастрофы занимается Государственное бюро расследований.

6 октября в центре Харькова простились с погибшими.

Источник: Олег Уруский