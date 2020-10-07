В Харькове в зарослях нашли тело убитой многодетной матери. Правоохранители сразу установили, что это не ограбление ведь кроме телефона, ничего не пропало, в том числе золотые украшения.

Оказалось, что мать троих детей приехала в город, чтобы оформить социальные выплаты. Однако затем она в парке познакомилась с мужчиной, который сразу ей предложил секс.

Женщина согласилась и отправилась вместе с ухажером в его квартиру. Однако мужчина не сказал, что у него есть жена.

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Он пригласил женщину домой, где они провели некоторое время. После чего ушли из квартиры, и он забоялся того, что наша потерпевшая может прийти к нему домой и рассказать его сожительнице об этом факте, — рассказал заместитель руководителя Индустриального отдела полиции Харькова Денис Горшенин.

Сожительница хозяина ранее якобы имела проблемы с законом и даже сидела в тюрьме.

После интима мужчина предложил провести женщину. Он завел ее в лесополосу и пытался задушить веревкой, а затем избивал ногами.

Подозреваемым в убийстве оказался 35-летний Георгий, который 19 лет своей жизни провел за решеткой.

Убийство фармацевта в Одессе

В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.

От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.

Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.

Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.