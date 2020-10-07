В Харькове в зарослях нашли тело убитой многодетной матери. Правоохранители сразу установили, что это не ограбление ведь кроме телефона, ничего не пропало, в том числе золотые украшения.
Оказалось, что мать троих детей приехала в город, чтобы оформить социальные выплаты. Однако затем она в парке познакомилась с мужчиной, который сразу ей предложил секс.
Женщина согласилась и отправилась вместе с ухажером в его квартиру. Однако мужчина не сказал, что у него есть жена.
Читайте: Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве
Он пригласил женщину домой, где они провели некоторое время. После чего ушли из квартиры, и он забоялся того, что наша потерпевшая может прийти к нему домой и рассказать его сожительнице об этом факте, — рассказал заместитель руководителя Индустриального отдела полиции Харькова Денис Горшенин.
Сожительница хозяина ранее якобы имела проблемы с законом и даже сидела в тюрьме.
После интима мужчина предложил провести женщину. Он завел ее в лесополосу и пытался задушить веревкой, а затем избивал ногами.
Подозреваемым в убийстве оказался 35-летний Георгий, который 19 лет своей жизни провел за решеткой.
Убийство фармацевта в Одессе
В Одессе ночью 23 сентября в круглосуточной аптеке зарезали фармацевта.
От многочисленных ножевых ударов девушка умерла на месте.
Окровавленное тело утром увидела ее коллега, когда пришла на работу и открыла дверь.
Полиция оперативно установила личность убийцы – он задержан.