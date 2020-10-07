По состоянию на утро 7 октября на Луганщине удалось ликвидировать 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, которые возникли еще 30 сентября.

В частности, накануне вечером спасатели потушили пожар вблизи села Артема Станично-Луганского района, вспыхнувший 5 октября.

Сейчас продолжается тушение огромного очага в районе Смоляниново, Боровеньков, Пурдовки и Гавриловки общей площадью 4 тыс. 640 га. Осталось пройти 150 га, где возгорание уже локализовано.

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Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Лесные пожары в Луганской области

Полиция нашла четыре очага лесных пожаров на Луганщине, которые туша уже неделю.

Открыто 11 уголовных производств по статье 270 ККУ – Нарушение требований пожарной безопасности.

Главные причины – замыкание высоковольтных электросетей, огонь с которых, перекинулся на сухую траву, а также неосторожное обращение с огнем.