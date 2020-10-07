Пожар в Жихоре под Харьковом: горит сухостой, огонь повредил жилые помещения

В Жихоре под Харьковом вспыхнули пожары.

По предварительной информации, неизвестные подожгли камыши. Огонь быстро распространился и перекинулся на нежилые помещения и сараи.

На месте происшествия работают спасатели.

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По информации СМИ, огонь повредил минимум два жилых помещения. В ГСЧС пока не называют последствия возгорания сухостоя под городом.



















Пожар под Харьковом: горит сухостой, огонь повредил жилые помещения / 5 фотографий

Пожар в Харьковской области

В начале сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхивали масштабные пожары.

Тогда стихия уничтожила населенный пункт. Спасателям удалось потушить огонь.

Подробнее о пожарах в Харьковской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Жить в Харькове, Общественное