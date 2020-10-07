Пожар в Жихоре под Харьковом: горит сухостой, огонь повредил жилые помещения

В Жихоре под Харьковом вспыхнули пожары.
По предварительной информации, неизвестные подожгли камыши. Огонь быстро распространился и перекинулся на нежилые помещения и сараи.
На месте происшествия работают спасатели.
Читайте: Пожар в Луганской области унес жизни 8 человек, огонь повредил 20 тыс. га земли
По информации СМИ, огонь повредил минимум два жилых помещения. В ГСЧС пока не называют последствия возгорания сухостоя под городом.
Пожар в Харьковской области
В начале сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхивали масштабные пожары.
Тогда стихия уничтожила населенный пункт. Спасателям удалось потушить огонь.
Подробнее о пожарах в Харьковской области читайте на Фактах ICTV.
Источник: Жить в Харькове, Общественное