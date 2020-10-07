PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев

СБУ разоблачила двух иностранцев, которые вербовали украинцев в ряды неонацистов.

Свою деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

Мужчины подготовили видеоролик, которым пропагандировали насилие и экстремизм. Они планировали вступить в украинские военные подразделения, чтобы получить боевой опыт.

Читайте: СБУ обнаружила попытку давления на украинца спецслужбами России

Вербовщиков задержали.

  • Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев
  • СБУ - неонацисти
  • Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев
  • СБУ - неонацисти
Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев / 2 фотографии

Их вернут в страну, из которой они прибыли.

Нелегальное оружие в ООС

СБУ изъяла нелегальное оружие в зоне проведения ООС.

За 2020 год она конфисковала более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и 100 тыс. боеприпасов.

Кроме того, сотрудники службы задержали троих участников межрегиональных организованных группировок, которые сбывали оружие и боеприпасы.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх