Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев

СБУ разоблачила двух иностранцев, которые вербовали украинцев в ряды неонацистов.
Свою деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.
Мужчины подготовили видеоролик, которым пропагандировали насилие и экстремизм. Они планировали вступить в украинские военные подразделения, чтобы получить боевой опыт.
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Вербовщиков задержали.
Их вернут в страну, из которой они прибыли.
Нелегальное оружие в ООС
СБУ изъяла нелегальное оружие в зоне проведения ООС.
За 2020 год она конфисковала более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и 100 тыс. боеприпасов.
Кроме того, сотрудники службы задержали троих участников межрегиональных организованных группировок, которые сбывали оружие и боеприпасы.