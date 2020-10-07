СБУ разоблачила двух иностранцев, которые вербовали украинцев в ряды неонацистов.

Свою деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

Мужчины подготовили видеоролик, которым пропагандировали насилие и экстремизм. Они планировали вступить в украинские военные подразделения, чтобы получить боевой опыт.

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Вербовщиков задержали.







Вербовали в ряды неонацистов: СБУ разоблачила двух иностранцев / 2 фотографии

Их вернут в страну, из которой они прибыли.

Нелегальное оружие в ООС

СБУ изъяла нелегальное оружие в зоне проведения ООС.

За 2020 год она конфисковала более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и 100 тыс. боеприпасов.

Кроме того, сотрудники службы задержали троих участников межрегиональных организованных группировок, которые сбывали оружие и боеприпасы.