Воды по колено: мощный ливень в Тернополе затопил центральные улицы

Вечером 6 октября по Тернополю прошелся мощный ливень, в результате чего затопило центральные улицы города.

Пользователи соцсетей распространили фото непогоды в Тернополе.

Ливневки не успевали справиться с потоками воды. Дороги затопило настолько, что автомобили не ехали, а плыли.

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Частично был остановлен общественный транспорт, а людям, вынужденным добираться домой пешком, дождевая вода была по колено.

На несколько часов Тернополь остановился в пробках. На помощь были привлечены 25 спасателей и 11 единиц техники.

Они вытаскивали автомобили из воды и откачивали воду из домов.

Пожары в Луганской области: пламя почти везде ликвидировано

Пока отдельные регионы Украины заливает дождем, пожары на Луганщине охватили более 20 тыс. га.

По состоянию на утро среды, 7 октября, удалось ликвидировать 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов. Первые пожары в регионе были зафиксированы еще 30 сентября.

В МВД уже отреагировали на случившееся: по ст. 270 (Нарушение требований пожарной безопасности) УК Украины открыто 11 уголовных производств.

Фото: Галас