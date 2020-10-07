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Факты / Происшествия

Снимали видео для TikTok: в Мексике случайно застрелили девушку-блогера

В Мексике 20-летняя девушка-блогер Арелин Мартинес решила разыграть сценку похищения серийным убийцей.

На видео Арелин сидит рядом с мужчиной, который также играет роль заложника. Рядом с ними стоят двое вооруженных людей. Сначала “жертву” ставят на колени и приставляют к ее виску настоящее оружие, которое оказалось заряженным. Впоследствии в девушку выстрелили.

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Чтобы избежать наказания, 10 человек, которые присутствовали во время записи видео, скрылись.

У Мартинес остался годовалый ребенок.

Китайскую блогерку поджег экс-супруг

В Китае бывший муж поджег женщину, которая вела прямой эфир в соцсети Douyin — китайской версии TikTok.

Женщина вышла в эфир, но когда началась трансляция, экран сразу погас и послышались крики.

Предварительно, бывший муж блогера 30-летней Ламы облил ее бензином и поджег.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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