В Мексике 20-летняя девушка-блогер Арелин Мартинес решила разыграть сценку похищения серийным убийцей.
На видео Арелин сидит рядом с мужчиной, который также играет роль заложника. Рядом с ними стоят двое вооруженных людей. Сначала “жертву” ставят на колени и приставляют к ее виску настоящее оружие, которое оказалось заряженным. Впоследствии в девушку выстрелили.
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Чтобы избежать наказания, 10 человек, которые присутствовали во время записи видео, скрылись.
У Мартинес остался годовалый ребенок.
Китайскую блогерку поджег экс-супруг
В Китае бывший муж поджег женщину, которая вела прямой эфир в соцсети Douyin — китайской версии TikTok.
Женщина вышла в эфир, но когда началась трансляция, экран сразу погас и послышались крики.
Предварительно, бывший муж блогера 30-летней Ламы облил ее бензином и поджег.