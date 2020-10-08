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Факты / Происшествия

Пожары в Луганской области: в регионе остался один активный очаг огня

По состоянию на утро 8 октября бойцы ГСЧС продолжают тушить пожары в Луганской области.

На территории региона остался один активный очаг огня.

— Продолжается тушение одного очага рядом с населенными пунктами Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка, — отчитываются в пресс-службе ГСЧС.

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В то же время девять очагов уже удалось ликвидировать.

Огонь потушили на площади 4 тыс. 490 га земли, продолжается работа на 150 га территории.

Пожары в Луганской области

Пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Огонь распространился на значительную территорию, к работе привлекли бойцов ГСЧС и авиацию.

Стихия унесла жизни 11 человек и повредила жилые дома.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пострадавшие во время пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн, семьи погибших — 200 тыс. грн.

Источник: ГСЧС

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