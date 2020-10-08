В Украине трое граждан страны Ближнего Востока организовали псевдоброкерские центры, с помощью которых присваивали деньги украинцев.

Они создали в Киеве три call-центра, звонили гражданам страны от имени инвестиционной компании и предлагали вкладывать средства в акции на международных биржевых фондах.

Злоумышленники создавали персональные кабинеты и имитировали рост акций, чем подталкивали людей вкладывать больше денег.

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Когда клиент хотел забрать средства, они сообщали о банкротстве компании. В течение нескольких лет злоумышленники обманули тысячи украинцев, суммы вкладов которых колебались от $1 до 5 тыс.

Правоохранители задержали организаторов центров. По данному факту проводятся следственные действия.







СБУ разоблачила организаторов псевдоброкерских центров / 2 фотографии

Нелегальный конвертцентр

СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр.

За время своей работы он организовал оборот более чем 15 млрд грн.

Он работал в течение 2019-2020 лет и за это время зарегистрировал более 400 фиктивных фирм.