СБУ разоблачила организаторов псевдоброкерских центров

В Украине трое граждан страны Ближнего Востока организовали псевдоброкерские центры, с помощью которых присваивали деньги украинцев.
Они создали в Киеве три call-центра, звонили гражданам страны от имени инвестиционной компании и предлагали вкладывать средства в акции на международных биржевых фондах.
Злоумышленники создавали персональные кабинеты и имитировали рост акций, чем подталкивали людей вкладывать больше денег.
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Когда клиент хотел забрать средства, они сообщали о банкротстве компании. В течение нескольких лет злоумышленники обманули тысячи украинцев, суммы вкладов которых колебались от $1 до 5 тыс.
Правоохранители задержали организаторов центров. По данному факту проводятся следственные действия.
Нелегальный конвертцентр
СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр.
За время своей работы он организовал оборот более чем 15 млрд грн.
Он работал в течение 2019-2020 лет и за это время зарегистрировал более 400 фиктивных фирм.