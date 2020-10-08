Утром в полицию Житомирской области поступило сообщение, что в одной из арендованных квартир Андрушевского района нашли три мертвых тела.

Сообщение на горячую линию 102 поступило в 8.50. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Житомирской области. При осмотре погибших полицейские не выявили телесных повреждений.

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Следователи установили, что умершие были военнослужащими по контракту. Это 23-летние жители Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний житель города Черновцы.

Мужчины проживали вместе в арендованном помещении, в котором их и нашли.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства происшествия.

В Житомирской области упал дельтаплан

В Житомирской области упал дельтаплан, погиб пилот. ГСЧС утверждает, что аппарат обрабатывал поле с подсолнечником. Мужчина не справился с управлением из-за чего и произошла авария. Он погиб на месте.