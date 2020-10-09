Американский священник в церкви устроил БДСМ-вечеринку с двумя девушками

В Новом Орлеане (США) священник занялся сексом с двумя девушками на алтаре католической церкви Святых Петра и Павла.

Прохожий обратил внимание, что в позднее время в церкви горит свет, поэтому решил зайти. Внутри он увидел, как полуобнаженный священник занимается сексом с двумя женщинами в корсетах и ​​туфлях на высоких каблуках. У алтаря лежали секс-игрушки. Очевидец записал видео интимных утех и обратился в полицию.

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Священником оказался Трэвис Кларк, а его партнершами — 41-летняя Минди Диксон и 23-летняя Мелисса Ченг. Их арестовали и обвинили в непристойном поведении, а Кларка уже отлучили от церкви.

В США пастор стала стриптизершей

Николь Митчелл из Миннесоты (США) работала пастором-евангелистом, однако со временем она ушла из церкви и стала стриптизершей.

По словам 36-летней Николь, теперь она счастливее, чем когда-либо.

Источник: New York Post