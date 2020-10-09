На Прикарпатье мужчина до смерти забил своего работодателя, потому, что его не устраивала заработная плата.

56-летний Ярослав имел собственную автомастерскую, однако, когда заказов стало больше ему пришлось взять себе помощника Юрия.

Однажды Ярослав исчез. Родные обратились в полицию и мужчину объявили в розыск. Однако потом исчез и помощник Юрий.

Читайте: В Запорожской области 10-летний мальчик одним ударом ножа убил отца

Следователи установили, что Юрий — гражданин 1985 года рождения, житель села Поляница. Он ранее был судим за совершение умышленного убийства и провел за решеткой 11 лет.

Подозреваемому несколько недель удавалось скрываться от правоохранителей. Однако полиции удалось его задержать.

Он признался, что работодателю молотком нанес несколько ударов по голове, от которых он скончался. Тело жертвы отвез к ближайшей реки, где его и спрятал.

Причиной убийства стало то, что работодатель мало ему платил.

Убийство в Киеве

В Соломенском районе Киева администратора продуктового магазина убил грабитель.

Мужчина хотел ограбить магазин. Он замаскировал свое лицо и, угрожая ножом, потребовал у администратора заведения отдать выручку.

Когда 35-летняя женщина его узнала, он решил скрыть совершенное преступление и начал наносить удары ножом.