В Минске в Малиновке во время протестов силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями.
Также у стелы Минск — город-герой произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков.
Читайте: Протесты в Беларуси: людей разгоняют водометами и светошумовыми гранатами
Кроме того, протестующих избивали неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах.
Для разгона митингов использовали водометы.
По последним данным, правозащитники насчитали 454 задержанных на воскресных акциях протеста.
В воскресенье, 11 октября, уже традиционно продолжаются протесты в Беларуси. Люди выражают свое недовольство результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков.
Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-трансляции.