В Минске в Малиновке во время протестов силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями.

Также у стелы Минск — город-герой произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков.

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Кроме того, протестующих избивали неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах.

Для разгона митингов использовали водометы.

По последним данным, правозащитники насчитали 454 задержанных на воскресных акциях протеста.

В воскресенье, 11 октября, уже традиционно продолжаются протесты в Беларуси. Люди выражают свое недовольство результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков.

Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-трансляции.