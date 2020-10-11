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В Беларуси силовики открыли огонь по протестующим

В Минске в Малиновке во время протестов силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями.

Также у стелы Минск — город-герой произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, силовики использовали светошумовые гранаты и газ из баллончиков. 

Читайте: Протесты в Беларуси: людей разгоняют водометами и светошумовыми гранатами

Кроме того, протестующих избивали неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах. 

Для разгона митингов использовали водометы.

По последним данным, правозащитники насчитали 454 задержанных на воскресных акциях протеста.

В воскресенье, 11 октября, уже традиционно продолжаются протесты в Беларуси. Люди выражают свое недовольство результатами президентских выборов и насилием со стороны силовиков.

Последние новости о протестах в Беларуси вы можете посмотреть в нашей текстовой онлайн-трансляции.

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