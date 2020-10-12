4-летняя Виктория Шелестова попала в реанимацию хмельницкой больницы в крайне тяжелом состоянии. Была вся в синяках, с переломами и без сознания.

Медики говорят — у ребенка фактически отмирает мозг и никаких прогнозов не дают.

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— В настоящее время она остается на искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, без положительной динамики. Диагноз у нее — политравма, черепно-мозговая травма, перелом правого предплечья, множественные ссадины, — рассказал анестезиолог Хмельницкой городской детской больницы Станислав Навроцкий.

Девочка живет в селе Давыдковцы Хмельницкой области. Село в нескольких километрах от областного центра. Мать говорит, что ребенок, из-за эпилептического приступа, бился сам об стену.

— В тот день произошло сильный приступ у нее случился и она дралась. Я вызвала ”скорую”, ее забрали в больницу и оказали помощь и вызвали туда полицию, — заявила мать Наталья Шелестова.

Правоохранители матери не слишком верят. Открыли производство за невыполнение родительских обязанностей. Но потом даже изменили статью, потому что девочку кто-то явно избил.

— Медики выяснили, что такие телесные повреждения она не могла получить сама в процессе припадка, эти телесные повреждения причинила постороннее лицо, — заявила пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

У Натальи Шелестовой еще двое детей: 6-летняя дочь и маленький сын. Их обоих забрали и отправили в детскую больницу.

В селе ничего плохого о семье сказать не могут. Говорят, переехали в Давыдковцы из соседних Ходаковцев около двух месяцев назад. Жили замкнутой, почти ни с кем не общались. Но три года назад, семью уже лишали родительских прав.

Староста Ходаковцев Василий Ловин рассказывает, что мать девочки имеет криминальное прошлое. Ее третий муж только недавно вышел на свободу, а сама Наталья получала условную судимость.

Женщина недавно вышла замуж и в этом браке родился мальчик, которому сейчас семь месяцев. Ей дали шанс исправиться и вернули двух предыдущих детей.

— От нее одни проблемы, — вспоминают соседи слова матери.

Сейчас горе-мать — под стражей. Суд ее арестовал. Если вину женщины докажут — ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Девушку избили одноклассницы

Полиция Черноморска отреагировала на видео в сети, на котором девушка-подросток повалила на землю и бьет другую.

Правоохранители установили всех участников инцидента — 14-летней потерпевшей, ее обидчице и еще трех девушек, которые за этим наблюдали.

Их родителей пригласили в отделение полиции для дачи объяснений и принятия решения.