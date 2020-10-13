Пощечина ценою в жизнь: детали жестокого убийства 35-летней женщины в Днепре

Полиция рассказала подробности жестокого убийства женщины в Днепре.

Инцидент произошел поздно вечером 9 октября: 25-летний мужчина гулял со своей собакой и неподалеку кафе встретился с местной жительницей.

По словам нападающего, женщина ударила его пса, что и стало причиной столкновения.

На замечание она ответила пощечиной, и после этого мужчина набросился на знакомую с кулаками.

— Недолго думая, я ударил ее в ответ. Она упала, изо рта и из носа начала течь кровь. Я нанес ей еще шесть ударов в голову, затем отвлек в лесополосу и бросил камень ей на голову, — рассказал мужчина на допросе.

Он также добавил, что сожалеет о том, что оставил ее сына без матери, а свою семью — без мужа и отца.

Читайте: Зарезал и поджег ради мести: детали убийства 6-летнего мальчика в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

“Случайное” убийство на Львовщине

На Львовщине 16-летний парень до смерти избил 44-мужчину, который конфликтовал с отцом школьника.

По словам родственников погибшего Руслана, именно отец и попросил сына устроить “разборки”.

Позже окажется, что подросток ошибся: обидчиком отца был другой мужчина, а не погибший Руслан.

Парню грозит заключение до 5 лет, а его отец успел помириться с товарищем, из-за которого и возник конфликт.