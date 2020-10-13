В Киеве на проспекте Победы в аварию попало две маршрутки. Пострадало пять человек.

Автобусы только подобрали людей на остановке. Отъехали на несколько десятков метров, когда задний протаранил передний маршрутный транспорт. По инерции, желтый Эталон ударил легковушку Opel, которая ехала впереди.

Читайте: Маршрутка в Киеве сбил трех человек, есть погибшие

— Я остановился, чтобы впереди разъехались и стою спокойно. Слышу удар и меня бросает, — рассказывает водитель Еталона.

Водитель автобуса, который совершил таран, объяснять как это случилось не хочет. За него заступается напарник. Вину своего друга, мужчина отрицает и обвиняет во всем четвертую машину, водитель которой вроде бы всех подрезал.

Но эту версию полностью опровергает видео с камер наблюдения. Легковушка Toyota была, но водитель, по всем правилам повернул на стоянку. За ней ехал Opel и маршрутка желтого цвета. Четвертой была белая маршрутка, что не сбавляя хода протаранил всех.

Андрей в момент столкновения был рядом и все видел собственными глазами. Мужчина сразу бросился оказывать помощь пострадавшим. Пятеро пассажиров получили серьезные травмы и их забрала скорая.

Свидетель не сомневается, что невнимательный водитель гнался, чтобы опередить конкурента.

Несколько недель назад здесь на машину посыпались обломки рекламного щита.

А буквально через час здесь умер велосипедист, у которого схватило сердце. Сотрудники соседней стоянки даже священника вызвали. Но пока святая вода не помогла.

На ходу загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Инцидент произошел на улице Семьи Кульженко в Оболонском районе.

На помощь бросились водители, проезжавшие рядом. Им удалось ликвидировать пламя огнетушителями.