В центре Киева правоохранители провели операцию по задержанию злоумышленников, которые охотились на своих жертв возле обменников.
После проведения киевлянами валютной операции они нападали на них и грабили.
Полиции и бойцам КОРДа удалось их задержать. Во время операции злоумышленники пытались убежать, из-за чего правоохранители задействовали оружие.
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Во время выстрелов никто не пострадал.
Ворами оказались ранее судимые за имущественные преступления иностранцы.
Операция по недопущению убийства
СБУ провела спецоперацию по недопущению убийства предпринимателя в столице.
Преступники пытались ограбить и убить киевлянина. Они заранее знали, что он будет перевозить наличные в размере $200 тыс.
Правоохранители спланировали операцию по перехвату представителей преступной группы и недопущению реализации задуманного.
Злоумышленников удалось задержать, полиция открыла уголовные производства.