В центре Киева правоохранители провели операцию по задержанию злоумышленников, которые охотились на своих жертв возле обменников.

После проведения киевлянами валютной операции они нападали на них и грабили.

Полиции и бойцам КОРДа удалось их задержать. Во время операции злоумышленники пытались убежать, из-за чего правоохранители задействовали оружие.

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Во время выстрелов никто не пострадал.

Ворами оказались ранее судимые за имущественные преступления иностранцы.











В центре Киева спецназ провел задержание с выстрелами / 3 фотографии

Операция по недопущению убийства

СБУ провела спецоперацию по недопущению убийства предпринимателя в столице.

Преступники пытались ограбить и убить киевлянина. Они заранее знали, что он будет перевозить наличные в размере $200 тыс.

Правоохранители спланировали операцию по перехвату представителей преступной группы и недопущению реализации задуманного.

Злоумышленников удалось задержать, полиция открыла уголовные производства.