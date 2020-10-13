Во Львове обычное купание в ванне для 18-летней девушки стало роковым. Она отравилась угарным газом из-за неисправности колонки.
На волосок от смерти были также ее 40-летняя мать и 16-летняя сестра, которые открыли двери ванной комнаты, обеспокоенные тем, что девушка долго не выходит.
Они просто потеряли сознание на пороге, а потом реанимация и два часа в барокамере.
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Жители дома подозревают, что причиной трагедии могла стать халатность коммунальных служб, поскольку вентиляционные каналы уже несколько десятков лет никто не чистил.
В аварийной службе утверждают, что виновата не колонка и не вентиляционный канал, а пар в ванной комнате. Якобы его было много, и это могло заблокировать вытяжку.
Кроме того, в квартире были нарушены нормы установки газовых приборов. По крайней мере, в этом убеждают коммунальщики.
Настоящую причину установят полицейские и газовщики. Уже есть предварительная версия — неправильное пользование газовыми приборами в быту.
Отравление угарным газом во Львове
11 октября во Львове трое жителей пятиэтажного дома отравились угарным газом.
18-девушка умерла на месте, а ее маму и сестру госпитализировали.
Аварийная бригада Львовгаза прекратила подачу газа в квартиру, оборудованную ПГ-4 и двухфункциональным котлом.