PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ножом в шею: в Киеве ранили волонтера, раздававшего газеты

В Соломенском районе Киева 14 октября мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР, который раздавал на улице газеты.

Об этом сообщил в соцсети мэр города Виталий Кличко.

По его словам, парень в критическом состоянии, он находится в реанимации одной из больниц.

Свидетели рассказали, что прохожий вел себя агресивно, цеплялся к волонтерам, а когда потерпевший отвернулся, ударил его ножом в шею.

Полиция оперативно задержала нападавшего.

 

Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» – молодого…

Опубликовано Віталій Кличко Среда, 14 октября 2020 г.

Читайте: Ты попался! В лесу под Житомиром охотник подстрелил грибника

Стрельба возле агитационной палатки на Черниговщине

14 октября в центре Бобровицы Черниговской неизвестные повредили агитационную палатку политической партии.

Конфликт перерос в драку с применением оружия. Представитель партии выстрелил в нападавшего из револьвера Флобера и попал в плечо. Оба написали заявления в полицию.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка