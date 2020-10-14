В Соломенском районе Киева 14 октября мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР, который раздавал на улице газеты.

Об этом сообщил в соцсети мэр города Виталий Кличко.

По его словам, парень в критическом состоянии, он находится в реанимации одной из больниц.

Свидетели рассказали, что прохожий вел себя агресивно, цеплялся к волонтерам, а когда потерпевший отвернулся, ударил его ножом в шею.

Полиция оперативно задержала нападавшего.

Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» – молодого… Опубликовано Віталій Кличко Среда, 14 октября 2020 г.