В Соломенском районе Киева 14 октября мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР, который раздавал на улице газеты.
Об этом сообщил в соцсети мэр города Виталий Кличко.
По его словам, парень в критическом состоянии, он находится в реанимации одной из больниц.
Свидетели рассказали, что прохожий вел себя агресивно, цеплялся к волонтерам, а когда потерпевший отвернулся, ударил его ножом в шею.
Полиция оперативно задержала нападавшего.
Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР» – молодого…
Опубликовано Віталій Кличко Среда, 14 октября 2020 г.
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