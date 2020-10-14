Утечка аммиака на Полтавщине — подробности

В Полтавской области произошла утечка аммиака из автоцистерны. Спасатели уже ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

Так, накануне в Службу спасения 101 поступило сообщение от председателя Лисовского сельсовета о выбросе аммиака из цистерны с аммиаком между селами Лысовка и Малая Обуховка Гадячского района.

Спасатели на месте установили, что во время движения водитель аммиаковоза увидел утечку аммиака из предохранительного клапана и обратил на проселок.

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К ликвидации аварии привлекли шесть человек и две единицы техники. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пострадавших в результате выброса аммиака нет.

Утечка аммиака на Сумщине

Вблизи поселка Степановка в Сумской области произошел выброс аммиака.

В ДСНС отметили лишь то, что возле Степановки произошла нештатная ситуация, но об уровне угрозы для населения не сообщили.