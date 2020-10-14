PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Полтавской области произошла утечка аммиака

В Полтавской области произошла утечка аммиака из автоцистерны. Спасатели уже ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

Так, накануне в Службу спасения 101 поступило сообщение от председателя Лисовского сельсовета о выбросе аммиака из цистерны с аммиаком между селами Лысовка и Малая Обуховка Гадячского района.

Утечка аммиака на Полтавщине — подробности

Спасатели на месте установили, что во время движения водитель аммиаковоза увидел утечку аммиака из предохранительного клапана и обратил на проселок.

Читайте: Планировал взрыв 4,5 тыс. тонн аммиака: на Луганщине осудили агента ФСБ

К ликвидации аварии привлекли шесть человек и две единицы техники. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Пострадавших в результате выброса аммиака нет.

Утечка аммиака на Сумщине

Вблизи поселка Степановка в Сумской области произошел выброс аммиака.

В ДСНС отметили лишь то, что возле Степановки произошла нештатная ситуация, но об уровне угрозы для населения не сообщили.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка