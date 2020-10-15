СБУ задержала участника Исламского государства

В Одессе Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации Исламское государство.

По данным Генерального секретариата Интерпола, задержанный находился в международном розыске.

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Правоохранители получили информацию, что на территории Украины нелегально находится гражданин одной из стран Центральной Азии. Мужчина причастен к терроризму.

Следствие установило, что ранее он проходил подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.















Его разыскивал Интерпол: в Одессе задержали сообщника террористов / 4 фотографии

В Украине злоумышленник планировал организовать переправку боевиков из разных стран в ряды Исламского государства.

Офис Генерального прокурора принимает решение об экстрадиции. Сейчас задержанный под конвоем. Компетентные органы выясняют происхождение злоумышленника.

Служил в террористическом Оплоте: среди пограничников обнаружили “оборотня”

Пограничники Харькова обнаружили, что их коллега в прошлом воевал за боевиков на Донбассе. “Оборотня” обнаружили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

В 2014 году мужчина добровольно вступил в батальон террористов Оплот.

Против него возбудили дело по ст. 258-3 УК Украины Создание террористической группы или террористической организации.

Фото: Нацполиция