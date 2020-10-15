В Запорожье из винтовки стреляли в авто кандидата в депутаты

Вечером 15 октября в Запорожье произошла перестрелка, в результате чего был поврежден автомобиль кандидата в депутаты городского совета.

Имя кандидата, на которого было совершено покушение, в полиции не разглашают.

— На улице Приватной неизвестный осуществил один выстрел в сторону автомобиля Фольксваген Кадди. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

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В доме задержанного была обнаружена и изъята пневматическая винтовка: вероятно, он попал в авто кандидата из своего окна.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Следственные действия продолжаются.

Взяточничество и должность помощника народного депутата

В начале октября в Киеве задержали двух мошенников, которые требовали $18 тыс. за должность помощника народного депутата Украины.

Действительно ли задержанные причастны к “трудоустройству” в Раду и причастен ли к этому делу кто-то из действующих нардепов, пока не сообщается.

“Трудоустройство” должно было состояться сразу после получения денежного вознаграждения в полном объеме.