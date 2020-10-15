PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Запорожье из винтовки стреляли в авто кандидата в депутаты

Вечером 15 октября в Запорожье произошла перестрелка, в результате чего был поврежден автомобиль кандидата в депутаты городского совета.

Имя кандидата, на которого было совершено покушение, в полиции не разглашают.

— На улице Приватной неизвестный осуществил один выстрел в сторону автомобиля Фольксваген Кадди. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

В Запорожье из винтовки стреляли в авто кандидата в депутаты

Читайте: В Одесской области волонтеры обвиняют местного депутата в массовом убийстве собак (ВИДЕО 18+)

В доме задержанного была обнаружена и изъята пневматическая винтовка: вероятно, он попал в авто кандидата из своего окна.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Следственные действия продолжаются.

Взяточничество и должность помощника народного депутата

В начале октября в Киеве задержали двух мошенников, которые требовали $18 тыс. за должность помощника народного депутата Украины.

Действительно ли задержанные причастны к “трудоустройству” в Раду и причастен ли к этому делу кто-то из действующих нардепов, пока не сообщается.

“Трудоустройство” должно было состояться сразу после получения денежного вознаграждения в полном объеме.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка