Начальника Ивано-Франковского облбюро судмедэкспертизы поймали на взятке

Начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинского эксперта одного из межрайонных отделений задержали за получение $4 тыс.

Взятку начальник получил от санитара учреждения за назначение на должность судмедэксперта.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

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Злоумышленников разоблачили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления Главного управления Нацполиции в области при оперативном сопровождении облуправления СБУ.

Взятка в Киеве

В Киеве адвокат Совета адвокатов и бывший прокурор городской столичной прокуратуры требовали у человека взятку в размере $80 тыс.

За получение средств фигуранты дела обещали повлиять на принятие положительного решения при расследовании уголовного производства и его закрытие.