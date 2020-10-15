Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости — такие последствия падения с турника 4-летней девочки в одном из детсадов Одессы.

Сейчас ребенок с мамой находится в больнице. А его отец написал заявление в полицию.

Он обвиняет воспитателей не только в том, что не досмотрели дочь, но и в том, что сразу не вызвали скорую. Ведь ребенку было плохо, его тошнило, болела голова. А о том, что произошло, рассказали ему, когда пришел за дочерью.

В администрации заведения подтвердили, что с ребенком произошел досадный случай во время прогулки с группой.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 137 УКУ — Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В Харьковской области несколько дней назад полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа, когда его мать на несколько минут вышла из комнаты.

Сейчас ребенок находится в харьковской больнице. Его состояние удовлетворительное. Он получил ссадины и ушибы.