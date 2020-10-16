Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований и его знакомого взятку в размере $20 тыс.

В такую ​​сумму он оценил неразглашение личной информации и прекращение негласных розыскных действий.

Правоохранителям удалось задержать взяточника после получения средств. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

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Следствие продолжается по ч. 3 ст. 189 УК Украины. Следователи устанавливают других причастных к этому делу.

Задержание взяточника

В Винницкой области во время получения взятки задержали начальника одного из отделений Нацполиции.

Он требовал от местного жителя $5 тыс. за продление срока действия договора аренды земли.

Взяточника задержали, ему грозит лишение свободы.