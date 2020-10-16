В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно

Полиция задержала 27-летнего жителя Днепропетровщины за изготовление и распространение детского порно.
Порноконтент мужчина продавал в США, страны Европы и в Украине. Стоимость видеофайла составляла $60.
Злоумышленника обнаружили украинские правоохранители совместно с коллегами из Германии, Соединенных Штатов Америки и Эстонии.
Киевские правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую клиенты перечисляли деньги.
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Как сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Евгений Макаров, по факту ввоза, изготовления, сбыт и распространения порнографических предметов, начали уголовное производство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Развращение на Днепропетровщине
В Днепропетровской области супруги развращали малолетнего ребенка, а также изготовляли и распространяли детскую порнографию.
Кроме этого, во время обыска в доме нашли 9 слип-пакетов с наркотическим средством — каннабисом.