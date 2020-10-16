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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно

Полиция задержала 27-летнего жителя Днепропетровщины за изготовление и распространение детского порно.

Порноконтент мужчина продавал в США, страны Европы и в Украине. Стоимость видеофайла составляла $60.

Злоумышленника обнаружили украинские правоохранители совместно с коллегами из Германии, Соединенных Штатов Америки и Эстонии.

  • В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно
  • В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно
  • В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно
  • В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно
В Киеве мужчина снимал и распространял детское порно / 2 фотографии

Киевские правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую клиенты перечисляли деньги.

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Как сообщил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Евгений Макаров, по факту ввоза, изготовления, сбыт и распространения порнографических предметов, начали уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Развращение на Днепропетровщине

В Днепропетровской области супруги развращали малолетнего ребенка, а также изготовляли и распространяли детскую порнографию.

Кроме этого, во время обыска в доме нашли 9 слип-пакетов с наркотическим средством — каннабисом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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