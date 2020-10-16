Во Львове суд отпустил пастора, который развращал подростка

Пастора церкви евангелистов, который развращал 14-летнего юношу, львовский суд освободил от наказания.

В приговоре суда говориться, что пастор заключил соглашение о примирении и компенсировал жертве моральный и материальный ущерб. Подросток не был против освобождения священника от ответственности.

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Суд назначил мужчине два года ограничения свободы и сразу освободил его от наказания, установив год испытательного срока.

В августе во Львове мужчина посадил подростка в авто под предлогом помощи в настройке телефона. Он начал приставать к мальчику и предложил 500 грн. за услуги сексуального характера.

Подросток записал разговор с пастором на диктофон и вызвал полицию. Через несколько минут 47-летнего мужчину задержали.